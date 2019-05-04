Президент призначив нового голову Нацради

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Про це йдеться в указі Президента №187/2019, передає УНН.

"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю: призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної ради України.

Як повідомляв УНН, президент замінив постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

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