Президент назначил нового главу Нацсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом говорится в указе Президента №187/2019, передает УНН.
"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в тексте указа.
Напомним, сегодня Порошенко уволил Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины.
Как сообщал УНН, президент заменил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.