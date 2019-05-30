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6 марта, 19:19 • 137296 просмотра

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Порошенко получил членский билет партии "Европейская солидарность"

Порошенко получил членский билет партии "Европейская солидарность"

Киев  •  УНН

 • 19361 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко получил членский билет партии "Европейская солидарность" (переименована партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность"). Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

"Присоединился к нашей партии Европейская солидарность! Сегодня написал заявление и получил членский билет", - написал Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.

Партия и блоки уже начали активную подготовку к участию в выборах. В частности, партия "Солидарность" получила название "Европейская солидарность". Также об участии в выборах заявил певец Святослав Вакарчук, который поведет на выборы партию "Голос". Партия "Слуга Народу" уже объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

Также напомним, что певица Ольга Полякова объявила о создании женской партии, однако участвовать во внеочередных парламентских выборах пока не намерен.

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