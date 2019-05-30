Порошенко отримав членський квиток партії "Європейська солідарність"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. П'ятий президент України Петро Порошенко отримав членський квиток партії "Європейська солідарність" (перейменована партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність"). Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
"Приєднався до нашої партії Європейська солідарність! Сьогодні написав заяву і отримав членський квиток", - написав Порошенко.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.
Партія та блоки вже почали активну підготовку до участі у виборах. Зокрема, партія "Солідарність" отримала назву "Європейська солідарність". Також про участь у виборах заявив співак Святослав Вакарчук, який поведе на вибори партію "Голос". Партія "Слуга Народу" вже оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах.
Також нагадаємо, що співачка Ольга Полякова оголосила про створення жіночої партії, проте брати участь у позачергових парламентських виборах поки не має наміру.