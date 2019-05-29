Оля Полякова заявила про створення партії, але на вибори поки не піде

Як зазначили у прес-службі, Полякова зробила акцент на тому, що нова політична сила не буде представлена на дострокових виборах до Верховної Ради цього року.

Гучну заяву Полякова зробила під час доповіді на Форумі Жіночого Партнерства. Під час свого виступу співачка закликала всіх жінок до об'єднання, метою якого є боротьба з гендерним шовінізмом в країні і депопуляцією українського народу, зміна старих облич у владі і відповідальність за прийняття рішень можновладців.

"Зараз країна готується до виборів. До мене зверталися різні політики, пропонували місця у своїх списках. Я відмовилася. Я не хочу грати за чужими правилами. Я не хочу бути статистом і кнопкодавом. Мені необхідний досвід! Тому офіційно заявляю - я оголошую про створення партії, яка буде відповідати запиту в суспільстві. Це буде перша партія жінок України. Справжня, а не фіктивна. Партія Олі Полякової", - заявила сама співачка.

При цьому Полякова підкреслила, що має намір особисто формувати команду своєї політсили.

Нагадаємо, музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук заявив про створення своєї партії "Голос".