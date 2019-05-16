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7 марта, 08:52 • 123893 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111856 просмотра

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6 марта, 19:19 • 137930 просмотра

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Вакарчук заявил о создании партии "Голос"

Вакарчук заявил о создании партии "Голос"

Киев  •  УНН

 • 19038 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заявил о создании своей партии "Голос", передает коореспондент УНН.

"Я поведу партию Голос на парламентские выборы", - заявил Вакарчук.

Сейчас партия только регистрируется в Минюсте, поэтому фактически еще не создана. Также еще не известно, кто войдет в партию. Лица, которые пришли сегодня поддержать Вакарчука на мероприятии, - это члены его команды, и не известно, войдут ли они в состав новой политсилы.

Напомним, Вакарчук уже был депутатом Верховной Рады 6 созыва. Прошел он в ВР по списку политической силы "Наша Украина - Народная Самооборона". Нардепом Вакарчук был с 23 ноября 2007 года до 16 декабря 2008 года, когда полномочия его были досрочно прекращены на основании личного заявления. За время работы в парламенте Вакарчук не подал ни одного законопроекта, но внес две поправки в другие законопроекты, а также пропустил большинство заседаний парламента, которые произошли за время его работы.

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