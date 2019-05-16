Вакарчук заявив про створення партії "Голос"

"Я поведу партію Голос на парламентські вибори", - заявив Вакарчук.

Наразі партія лише реєструється в Мін'юсті, тож фактично ще не створена. Також іще не відомо, хто увійде в партію. Особи, які прийшли сьогодні підтримати Вакарчука на заході, - це члени його команди, і не відомо, чи увійдуть вони до складу нової політсили.

Нагадаємо, Вакарчук вже був депутатом Верховної Ради 6 скликання. Пройшов він до ВР за списком політичної сили "Наша Україна – Народна Самооборона". Нардепом Вакарчук був з 23 листопада 2007 року до 16 грудня 2008 року, коли повноваження його були достроково припиненні на підставі особистої заяви. За час роботи в парламенті Вакарчук не подав жодного законопроекту, але вніс дві правки до інших законопроектів, а також пропустив більшість засідань парламенту, які відбулись за час його роботи.