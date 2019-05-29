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Оля Полякова заявила о создании партии, но на выборы пока не пойдет

Оля Полякова заявила о создании партии, но на выборы пока не пойдет

Киев  •  УНН

 • 17165 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Певица Ольга Полякова объявила о создании женской партии, однако участвовать во внеочередных парламентских выборах пока не намерена. Об этом сообщила пресс-служба артистки, передает УНН.

Как отметили в пресс-службе, Полякова сделала акцент на том, что новая политическая сила не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году.

Громкое заявление Полякова сделала во время доклада на Форуме Женского Партнерства. Во время своего выступления певица призвала всех женщин к объединению, целью которого является борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа, смены старых лиц во власти и ответственность за принятие решений власть имущих.

"Сейчас страна готовится к выборам. Ко мне обращались разные политики, предлагали места в своих списках. Я отказалась. Я не хочу играть по чужим правилам. Я не хочу быть статистом и кнопкодавом. Мне необходим опыт! Поэтому официально заявляю – я объявляю о создании партии, которая будет соответствовать запросу в обществе. Это будет первая партия женщин Украины. Настоящая, а не фиктивная. Партия Оли Поляковой", - заявила сама певица.

При этом Полякова подчеркнула, что намерена лично формировать команду своей политсилы.

Напомним, музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заявил о создании своей партии "Голос".

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