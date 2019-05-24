Партія Вакарчука на з'їзді визначиться з підтримкою чинних нардепів на виборах

КИЇВ. 24 травня. УНН. З’їзд партії "Голос", лідером якої є фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, затвердить персональний склад виборчого списку для участі у парламентських виборах за результатами відкритого обговорення і визначиться, кого підтримає на одномандатних округах, зокрема, кого з народних депутатів поточного скликання делегує в мажоритарні округи. Про це УНН повідомили у прес-службі партії.