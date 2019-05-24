Партія Вакарчука на з'їзді визначиться з підтримкою чинних нардепів на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. З’їзд партії "Голос", лідером якої є фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, затвердить персональний склад виборчого списку для участі у парламентських виборах за результатами відкритого обговорення і визначиться, кого підтримає на одномандатних округах, зокрема, кого з народних депутатів поточного скликання делегує в мажоритарні округи. Про це УНН повідомили у прес-службі партії.
"Персональний склад виборчого списку за результатами відкритого обговорення затвердить з’їзд партії "Голос". Також на з’їзді партія вирішить, кого підтримає на одномандатних округах. Зокрема, з’їзд "Голосу" визначить, кого з числа народних депутатів поточного скликання делегує в мажоритарні округи", - вказали у політсилі.
Також партія Вакарчука оприлюднила 10 критеріїв, за якими формуватиме виборчий список для участі у парламентських виборах.
"Ми не підбираємо людей за регіональним принципом, не ділимо їх за професіями, освітою, мовою, вірою та статтю. Для партії "Голос" важливо, щоб люди, які прийдуть з нами в парламент, мали честь і гідність, не підпадали під люстрацію, поділяли наш підхід до справ і бачення майбутнього", - вказав лідер партії Святослав Вакарчук.
Однією із вимог до кандидатів до парламенту від партії вказано: "Не є чинними народними депутатами України".
Про участь своєї партії у парламентських виборах Святослав Вакарчук оголосив 16 травня.