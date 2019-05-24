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Партия Вакарчука на съезде определится с поддержкой действующих нардепов на выборах

Партия Вакарчука на съезде определится с поддержкой действующих нардепов на выборах

Киев  •  УНН

 • 12478 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Съезд партии "Голос", лидером которой является фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, утвердит персональный состав избирательного списка для участия в парламентских выборах по результатам открытого обсуждения и определится, кого поддержит на одномандатных округах, в частности, кого из народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе партии.

"Персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии "Голос". Также на съезде партия решит, кого поддержит на одномандатных округах. В частности, съезд "Голоса" определит, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа", - указали в политсиле.

Также партия Вакарчука обнародовала 10 критериев, по которым будет формировать избирательный список для участия в парламентских выборах.

"Мы не подбираем людей по региональному принципу, не делим их по профессиям, образованию, языку, вере и полу. Для партии "Голос" важно, чтобы люди, которые придут с нами в парламент, имели честь и достоинство, не подпадали под люстрацию, разделяли наш подход к делам и видению будущего", - отметил лидер партии Святослав Вакарчук.

Одним из требований к кандидатам в парламент от партии указано: "Не являются действующими народными депутатами Украины".

Об участии своей партии в парламентских выборах Святослав Вакарчук объявил 16 мая.

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