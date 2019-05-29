Партія "Слуга Народу" оголосила набір кандидатів у депутати
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Партія "Слуга Народу" оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах на дострокових виборах до Верховної Ради України. Про це повідомила прес-служба партії, передає УНН.
Вказано, що основним критерієм відбору є порядність, чесність і відповідальність.
"Кандидат від партії — це порядна людина, яка вміє слухати та розуміти проблеми людей, виконує свої обіцянки. Він патріот, здатний працювати в команді, має лідерські здібності та інтелектуальні якості, він відкритий, вихований, готовий діджиталізувати суспільство та підтримувати курс Президента", – сказано у зверненні до кандидатів.
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Охочі стати претендентом в депутати мають заповнити розширену анкету, вказавши детальну інформацію про себе. Одна з вимог — надіслати відеорезюме та запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.
Також симпатикам команди Зеленського пропонують стати учасником партії та зайнятися додатковою діяльністю в її рамках: бути волонтером у штабі, членом виборчої комісії або спостерігачем на дострокових парламентських виборах.
Відбір триватиме до 2 червня включно. Подати заявку можна за допомогою офіційного сайту політсили.
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Нагадаємо, у Зеленського розповіли, де шукатимуть майбутніх депутатів.
Напередодні партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков.
Як повідомляв УНН, партія "Слуга народу" оновила логотип.