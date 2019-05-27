Партія "Слуга народу" оновила логотип
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський показав логотип своєї партії "Слуга народу", яка має взяти участь у дострокових парламентських виборах 21 липня, передає УНН.
На логотипі політичної партії тепер окрім людини на велосипеді, є ще булава, яку тримає чоловік.
"Ми додали ще один елемент у вигляді булави, який продовжує ту лінію, що кожен представник влади - це слуга народу", - повідомив Михайло Федоров, керівник діджитал-напрямки партії "Слуга народу".
Як повідомляв УНН, партія Зеленського хоче сформувати коаліцію самостійно
Раніше, стало відомо, коли "Слуга народу" представить своїх кандидатів. Крім того, партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков.
Крім того, у Зеленського розповіли, де шукатимуть майбутніх депутатів.
Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабміні.