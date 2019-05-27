Партія Зеленського хоче сформувати коаліцію самостійно

"Ми плануємо не звертатися за допомогою ні до кого для формування коаліції. У нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили", – сказав Корнієнко.



Раніше, стало відомо, коли "Слуга народу" представить своїх кандидатів. Крім того, партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков.



Крім того, у Зеленського розповіли, де шукатимуть майбутніх депутатів.



Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабміні.