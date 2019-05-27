Партія Зеленського хоче сформувати коаліцію самостійно
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Партія "Слуга народу" хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня. Про це заявив керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, передає УНН.
"Ми плануємо не звертатися за допомогою ні до кого для формування коаліції. У нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили", – сказав Корнієнко.
Раніше, стало відомо, коли "Слуга народу" представить своїх кандидатів. Крім того, партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков.
Крім того, у Зеленського розповіли, де шукатимуть майбутніх депутатів.
Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабміні.