Партия Зеленского хочет сформировать коалицию самостоятельно

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию с одной политической силы", - сказал Корниенко.



Ранее стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов . Кроме того, партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков.



Кроме того, у Зеленского рассказали, где будут искать будущих депутатов .



Напомним, Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.