Стало відомо, коли "Слуга народу" представить своїх кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Перед достроковими виборами у Верховну раду партія Президента Володимира Зеленського "Слуга народу" проведе з'їзд 8 червня. Про це сказав керівник виборчого штабу Олександр Корнієнко, передає УНН.
"На цьому з'їзді ми якраз покажемо всіх кандидатів по 199 мажоритарних округах, список з 225 осіб і, звичайно, програму і ідеологічні засади", - сказав він.
Нагадаємо, Перед достроковими виборами у Верховну раду партія Президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.
Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли, хто може стати новим лідером "Слуги народу".
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабміні.