Стало відомо, коли "Слуга народу" представить своїх кандидатів

"На цьому з'їзді ми якраз покажемо всіх кандидатів по 199 мажоритарних округах, список з 225 осіб і, звичайно, програму і ідеологічні засади", - сказав він.



Нагадаємо, Перед достроковими виборами у Верховну раду партія Президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.



Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли, хто може стати новим лідером "Слуги народу".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабміні.