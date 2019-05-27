Стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 30353 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 51052 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 68188 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82477 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121355 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111153 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137434 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144586 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов

Стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов

Киев  •  УНН

 • 10228 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Перед досрочными выборами в Верховную Раду партия Президента Владимира Зеленского "Слуга народа" проведет съезд 8 июня. Об этом сказал руководитель избирательного штаба Александр Корниенко, передает УНН.

"На этом съезде мы как раз покажем всех кандидатов по 199 мажоритарных округах, список из 225 человек и, конечно, программу и идеологические основы", - сказал он.

Напомним, перед досрочными выборами в Верховную Раду партия Президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, кто может стать новым лидером "Слуги народа".

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Баканова первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Напомним, Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.

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