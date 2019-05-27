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Партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков

Партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Перед достроковими виборами у Верховну раду партія Президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков. Про це повідомила прес-секретар партії Тетяна Циба на прес-конференції в Києві, передає УНН.

Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли, хто може стати новим лідером "Слуги народу"

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабміні.

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