Партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Перед достроковими виборами у Верховну раду партія Президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков. Про це повідомила прес-секретар партії Тетяна Циба на прес-конференції в Києві, передає УНН.
Нагадаємо, раніше у Зеленського розповіли, хто може стати новим лідером "Слуги народу".
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабміні.