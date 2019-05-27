У Зеленського розповіли, де шукатимуть майбутніх депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У партії "Слуга народу" розповіли, яким чином будуть шукати та відбирати майбутніх кандидатів до списків партії на майбутніх виборах до Верховної Ради. Про розповів керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, передає УНН.
"Мене питають, а де ви візьмете людей... Ми людей знаходимо, дуже багато людей є наслідком волонтерської кампанії, у нас є більше 600 тисяч людей, які зареєструвалися під час президентської кампанії, ми їх підключаємо", - сказав Корнієнко.
Він також відзначив, що партія, на жаль, має короткий термін на це, тому американського праймерізу не вийде.
Корнієнко також відзначив, що для процесу відбору їм необхідно 2 місяці, оскільки часу немає, "Слуга народу" введе трьохсторонню перевірку кандидатів: документальна перевірка, перевірка доброчесності, фахова кадрова оцінка, а четвертий рівень перевірки – "постпраймеріз", тобто відкрита можливість коментувати кожного кандидата.
Кандидати до партії мають подати анкету та концепти законопроектів, які вони хочуть реалізувати у ВР, також вони мають проговорити своє бачення роботи в комітетах ВР.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли "Слуга народу" представить своїх кандидатів. Крім того, партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков.