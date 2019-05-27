У Зеленського розповіли, де шукатимуть майбутніх депутатів

"Мене питають, а де ви візьмете людей... Ми людей знаходимо, дуже багато людей є наслідком волонтерської кампанії, у нас є більше 600 тисяч людей, які зареєструвалися під час президентської кампанії, ми їх підключаємо", - сказав Корнієнко.



Він також відзначив, що партія, на жаль, має короткий термін на це, тому американського праймерізу не вийде.

Корнієнко також відзначив, що для процесу відбору їм необхідно 2 місяці, оскільки часу немає, "Слуга народу" введе трьохсторонню перевірку кандидатів: документальна перевірка, перевірка доброчесності, фахова кадрова оцінка, а четвертий рівень перевірки – "постпраймеріз", тобто відкрита можливість коментувати кожного кандидата.

Кандидати до партії мають подати анкету та концепти законопроектів, які вони хочуть реалізувати у ВР, також вони мають проговорити своє бачення роботи в комітетах ВР.



Нагадаємо, раніше стало відомо, коли "Слуга народу" представить своїх кандидатів. Крім того, партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков.