У Зеленского рассказали, где будут искать будущих депутатов

"Меня спрашивают, а где вы возьмете людей ... Мы людей находим, очень много людей является следствием волонтерской кампании, у нас есть более 600 000 человек зарегистрировались во время президентской кампании, мы их подключаем", - сказал Корниенко.



Он также отметил, что партия, к сожалению, имеет короткий срок на это, потому американского праймериз не получится.

Корниенко также отметил, что для процесса отбора им необходимо 2 месяца, поскольку времени нет, "Слуга народа" введет трехстороннюю проверку кандидатов: документальная проверка, проверка добродетели, профессиональная кадровая оценка, а четвертый уровень проверки - "постпраймериз", то есть открыта возможность комментировать каждого кандидата.

Кандидаты в партии должны подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в ВР, также они должны проговорить свое видение работы в комитетах ВР.



Напомним, ранее стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов. Кроме того, партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков.