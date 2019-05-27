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7 марта, 06:35 • 111284 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137520 просмотра

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У Зеленского рассказали, где будут искать будущих депутатов

У Зеленского рассказали, где будут искать будущих депутатов

Киев  •  УНН

 • 13526 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В партии "Слуга народа" рассказали, каким образом будут искать и отбирать будущих кандидатов в списки партии на предстоящих выборах в Верховную Раду. Об рассказал руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает УНН.

"Меня спрашивают, а где вы возьмете людей ... Мы людей находим, очень много людей является следствием волонтерской кампании, у нас есть более 600 000 человек зарегистрировались во время президентской кампании, мы их подключаем", - сказал Корниенко.

Он также отметил, что партия, к сожалению, имеет короткий срок на это, потому американского праймериз не получится.

Корниенко также отметил, что для процесса отбора им необходимо 2 месяца, поскольку времени нет, "Слуга народа" введет трехстороннюю проверку кандидатов: документальная проверка, проверка добродетели, профессиональная кадровая оценка, а четвертый уровень проверки - "постпраймериз", то есть открыта возможность комментировать каждого кандидата.

Кандидаты в партии должны подать анкету и концепты законопроектов, которые они хотят реализовать в ВР, также они должны проговорить свое видение работы в комитетах ВР.

Напомним, ранее стало известно, когда "Слуга народа" представит своих кандидатов. Кроме того, партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков.

Украинские Национальные Новости

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