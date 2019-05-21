Партію "Голос" офіційно зареєстрували
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. В Україні офіційно зареєстрували партію "Голос". Про це повідомила керівниця штабу партії Юлія Клименко, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці політсили у Facebook.
“Ми розуміли, що часу у нас буде небагато і ми можемо не встигнути самотужки зареєструвати свою партію. Тому наші партнери із малого та середнього бізнесу дозволили нам використати свою партію, котру вони зареєстрували у 2015 році, щоб іти на місцеві вибори. Ми перереєстрували її у партію „Голос“ і йдемо на вибори”, — розповіла керівниця штабу партії Юлія Клименко.
Нагадаємо, 16 травня Святослав Вакарчук заявив про створення партії “Голос” та представив свою команду.
Він запевнив, що у списку нової політсили не буде чинних народних депутатів.
Згодом Вакарчук додав, що новостворена партія “Голос” готова підтримувати Президента України Володимира Зеленського у всіх його позитивних реформах.