Партія Вакарчука готова підтримувати президента у всіх його позитивних реформах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Новостворена партія “Голос” готова підтримувати президента України Володимира Зеленського у всіх його позитивних реформах. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив лідер партії Святослав Вакарчук, повідомляє УНН.
“Нова політика — це не сліпа віра в президента, а поняття, що треба зробити так, щоб новий президент був підзвітним людям і виборцям. В цьому сенсі ми готові підтримувати президента у всіх його позитивних реформах. Більше того, ми готові підштовхувати його і пропонувати ще більш радикальні реформи”, — наголосив він.
Святослав Вакарчук також зазначив, що у разі, якщо Зеленський буде зраджувати інтереси суспільства, партія “Голос” змусить його відповідати перед виборцями.
Раніше Вакарчук заявив, що у списку партії “Голос” не буде чинних народних депутатів.
Нагадаємо, 16 травня Святослав Вакарчук заявив про створення партії “Голос” та представив свою команду.
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