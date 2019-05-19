У списку партії “Голос” не буде чинних народних депутатів - Вакарчук
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У списку партії “Голос” не буде чинних народних депутатів. Про це повідомив лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“Якщо виборче законодавство не буде змінене перед парламентськими виборами — зміни не відбудуться. Ми не очікуємо від старої системи виборів чесних змін. Тому наш список не складатиметься з діючих народних депутатів. Хоча є багато чудових депутатів з якими співпадають наші погляди та цінності”.
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“Я вважаю, що сьогодні те місце, де робляться справжні зміни які стосуються українського громадянина, боротьби з корупцією, вільної економіки — відбуваються у Парламенті. Тому я не вагаючись створив свою політ силу щоб прийти у Парламент всерйоз та надовго. І на першому місці для нас завжди буде інтерес українця”.
Нагадаємо, 16 травня Святослав Вакарчук заявив про створення партії “Голос” та представив свою команду.
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