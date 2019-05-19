В списке партии “Голос” не будет действующих народных депутатов — Вакарчук

"Если избирательное законодательство не будет изменено перед парламентскими выборами - изменения не произойдут. Мы не ожидаем от старой системы выборов честных изменений. Поэтому наш список не будет состоять из действующих народных депутатов. Хотя есть много замечательных депутатов с которыми совпадают наши взгляды и ценности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В БПП прокомментировали возможное сотрудничество с партией Вакарчука

"Я считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения касающиеся украинского гражданина, борьбы с коррупцией, свободной экономики - происходят в парламенте. Поэтому я не колеблясь создал свою полит силу чтобы прийти в Парламент всерьез и надолго. И на первом месте для нас всегда будет интерес украинця".

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании партии "Голос" и представил свою команду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Голос", "Удар", "Нога": реакция соцсетей на политические амбиции Вакарчука