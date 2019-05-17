У БПП прокоментували можливу співпрацю з партією Вакарчука
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Політична партія "Блок Петра Порошенка" допускає співпрацю з партією "Голос" співака Святослава Вакарчука. Про це в коментарі журналістам заявила заступник голови фракціїі БПП у Верховній Раді Ірина Луценко, передає УНН.
"Якщо ми зайдемо, а ми точно заходимо – це показують всі соціологічні дослідження, і Святослав Вакарчук не тільки співаючи, а він сказав, що буде співати, а й пропонуючи щось суспільству, зайде в парламент і його курс буде співпадати з нашим курсом, ми, звичайно, будемо пропонувати йому входити в якусь конструктивну співпрацю", - сказала Луценко.
Вона також зазначила, що БПП буде конкурувати з партією Вакарчука на парламентських виборах.
Нагадаємо, "Блок Петра Порошенка" буде розглядати питання ребрендингу партії.