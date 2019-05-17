БПП розгляне можливість ребрендингу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Політична партія "Блок Петра Порошенка" буде розглядати питання ребрендингу партії. Про це в коментарі журналістам повідомила заступник голови фракції БПП Ірина Луценко, передає УНН.
"Ми обов’язково будемо розглядати це питання. Уже робота ведеться з цього приводу і найближчим часом я думаю, що наш лідер Петро Порошенко презентує ці напрацювання", - сказала Луценко, відповідаючи на запитання чи буде БПП проводити ребрендинг партії.
Вона додала, що БПП готова як до чергових, так і позачергових парламентських виборів.
Нагадаємо, перед парламентськими виборами 2019 року партія "Народний фронт" розглядає можливість ребрендингу.