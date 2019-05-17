БПП рассмотрит возможность ребрендинга
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Политическая партия "Блок Петра Порошенко" будет рассматривать вопрос ребрендинга партии. Об этом в комментарии журналистам сообщила заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко, передает УНН.
"Мы обязательно будем рассматривать этот вопрос. Уже работа ведется по этому поводу и в ближайшее время я думаю, что наш лидер Петр Порошенко представляет эти наработки", - сказала Луценко, отвечая на вопрос будет ли БПП проводить ребрендинг партии.
Она добавила, что БПП готова как к очередным, так и внеочередным парламентским выборам.
Напомним, перед парламентскими выборами 2019 партия "Народный фронт" рассматривает возможность ребрендинга.