БПП рассмотрит возможность ребрендинга

"Мы обязательно будем рассматривать этот вопрос. Уже работа ведется по этому поводу и в ближайшее время я думаю, что наш лидер Петр Порошенко представляет эти наработки", - сказала Луценко, отвечая на вопрос будет ли БПП проводить ребрендинг партии.



Она добавила, что БПП готова как к очередным, так и внеочередным парламентским выборам.



Напомним, перед парламентскими выборами 2019 партия "Народный фронт" рассматривает возможность ребрендинга.