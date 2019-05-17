В БПП прокомментировали возможное сотрудничество с партией Вакарчука

"Если мы зайдем, а мы точно заходим - это показывают все социологические исследования, и Святослав Вакарчук не только будет петь, а он сказал, что будет петь, но и предлагая что-то обществу, зайдет в парламент и его курс будет совпадать с нашим курсом, мы, конечно, будем предлагать ему входить в какое-то конструктивное сотрудничество", - сказала Луценко.

Она также отметила, что БПП будет конкурировать с партией Вакарчука на парламентских выборах.

Напомним, "Блок Петра Порошенко" будет рассматривать вопрос ребрендинга партии.