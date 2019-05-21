Партия Вакарчука готова поддерживать президента во всех его положительных реформах

"Новая политика - это не слепая вера в президента, а понятие, что надо сделать так, чтобы новый президент был подотчетным людям и избирателям. В этом смысле мы готовы поддерживать президента во всех его положительных реформах. Более того, мы готовы подталкивать его и предлагать еще более радикальные реформы", - подчеркнул он.

Святослав Вакарчук также отметил, что в случае, если Зеленский будет предавать интересы общества, партия "Голос" заставит его отвечать перед избирателями.

Ранее Вакарчук заявил, что в списке партии "Голос" не будет действующих народных депутатов.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании партии "Голос" и представил свою команду.

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