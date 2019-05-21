Партия Вакарчука готова поддерживать президента во всех его положительных реформах

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 44814 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 67089 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 83660 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 96314 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123446 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111763 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137870 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144664 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130148 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Партия Вакарчука готова поддерживать президента во всех его положительных реформах

Партия Вакарчука готова поддерживать президента во всех его положительных реформах

Киев  •  УНН

 • 11608 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Вновь партия "Голос" готова поддерживать президента Украины Владимира Зеленского во всех его положительных реформах. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил лидер партии Святослав Вакарчук, сообщает УНН.

"Новая политика - это не слепая вера в президента, а понятие, что надо сделать так, чтобы новый президент был подотчетным людям и избирателям. В этом смысле мы готовы поддерживать президента во всех его положительных реформах. Более того, мы готовы подталкивать его и предлагать еще более радикальные реформы", - подчеркнул он.

Святослав Вакарчук также отметил, что в случае, если Зеленский будет предавать интересы общества, партия "Голос" заставит его отвечать перед избирателями.

Ранее Вакарчук заявил, что в списке партии "Голос" не будет действующих народных депутатов.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании партии "Голос" и представил свою команду.

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