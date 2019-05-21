Партию "Голос" официально зарегистрировали

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - рассказала руководитель штаба партии Юлия Клименко.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании партии "Голос" и представил свою команду.

Он заверил, что в списке новой политсилы не будет действующих народных депутатов.

Впоследствии Вакарчук добавил, что партия "Голос" готова поддерживать Президента Украины Владимира Зеленского во всех его положительных реформах.