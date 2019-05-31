Порошенко возглавил новую партию

Соответствующее решение приняли единогласно.

Напомним, вчера пятый президент Украины Петр Порошенко получил членский билет партии "Европейская солидарность" (переименована партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность ").

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.

Партии и блоки уже начали активную подготовку к участию в выборах. В частности, партия "Солидарность" получила название "Европейская солидарность". Также об участии в выборах заявил певец Святослав Вакарчук, который поведет на выборы партию "Голос". Партия " Слуга Народу " уже объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.