Порошенко очолив нову партію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. П'ятого президента Петра Порошенка обрали головою нової партії "Європейська солідарність". Таке рішення прийняли на з’їзді партії 31 травня, передає УНН.
Відповідне рішення прийняли одностайно.
Нагадаємо, вчора п'ятий президент України Петро Порошенко отримав членський квиток партії "Європейська солідарність" (перейменована партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність").
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові вибори до парламенту на 21 липня.
Партія та блоки вже почали активну підготовку до участі у виборах. Зокрема, партія "Солідарність" отримала назву "Європейська солідарність". Також про участь у виборах заявив співак Святослав Вакарчук, який поведе на вибори партію "Голос". Партія "Слуга Народу" вже оголосила набір кандидатів у депутати в мажоритарних округах.