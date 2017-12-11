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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 87908 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 59788 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108617 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109947 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128801 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106075 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107822 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113162 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117396 просмотра

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Порошенко: новый украинский БТР подтвердил способность уничтожать противника

Порошенко: новый украинский БТР подтвердил способность уничтожать противника

Киев  •  УНН

 • 34085 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Новый украинский БТР-4МВ1, успешно прошедший испытания, подтвердил способность уничтожать противника на максимальный дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

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"Новый украинский БТР-4МВ1 от Укроборонпром успешно прошел полный цикл заводских испытаний. Во время огневых испытаний БТР-4МВ1 подтвердил способность уничтожать противника на максимальный дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях", - заявил Президент.

Напомним, министр обороны Полторак анонсировал закупку новых БТР для ВСУ.

Новий український БТР-4МВ1 від @ukroboronprom успішно пройшов повний цикл заводських випробувань.

Під час вогневих випробувань БТР-4МВ1 підтвердив здатність знищувати противника на максимальний дальності дії зброї, вночі та у складних погодних умовах.#НоваАрмія pic.twitter.com/BR8EQtOncQ

— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 декабря 2017 г.

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