Порошенко: новый украинский БТР подтвердил способность уничтожать противника

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"Новый украинский БТР-4МВ1 от Укроборонпром успешно прошел полный цикл заводских испытаний. Во время огневых испытаний БТР-4МВ1 подтвердил способность уничтожать противника на максимальный дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях", - заявил Президент.

Напомним, министр обороны Полторак анонсировал закупку новых БТР для ВСУ.

Новий український БТР-4МВ1 від @ukroboronprom успішно пройшов повний цикл заводських випробувань.



Під час вогневих випробувань БТР-4МВ1 підтвердив здатність знищувати противника на максимальний дальності дії зброї, вночі та у складних погодних умовах.#НоваАрмія pic.twitter.com/BR8EQtOncQ