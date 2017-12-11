Порошенко: новий український БТР підтвердив здатність знищувати противника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Новий український БТР-4МВ1, який успішно пройшов випробування, підтвердив здатність знищувати противника на максимальний дальності дії зброї, вночі та у складних погодних умовах. Про це заявив Президент України Петро Порошенко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Турчинов заявив, що завданням України є вихід на ринки ЄС та США для збуту озброєння
"Новий український БТР-4МВ1 від Укроборонпром успішно пройшов повний цикл заводських випробувань. Під час вогневих випробувань БТР-4МВ1 підтвердив здатність знищувати противника на максимальний дальності дії зброї, вночі та у складних погодних умовах", - заявив Президент.
Нагадаємо, міністр оборони Полторак анонсував закупівлю нових БТР для ЗСУ.
Новий український БТР-4МВ1 від @ukroboronprom успішно пройшов повний цикл заводських випробувань.
Під час вогневих випробувань БТР-4МВ1 підтвердив здатність знищувати противника на максимальний дальності дії зброї, вночі та у складних погодних умовах.#НоваАрмія pic.twitter.com/BR8EQtOncQ