Порошенко в ближайшее время инициирует изменения в Конституцию о стремлении в НАТО

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 7565 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13530 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 60026 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72276 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101688 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109004 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116464 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121822 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132925 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Порошенко в ближайшее время инициирует изменения в Конституцию о стремлении в НАТО

Порошенко в ближайшее время инициирует изменения в Конституцию о стремлении в НАТО

Киев  •  УНН

 • 13807 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Петр Порошенко в ближайшее время будет инициировать изменения в Конституцию, которые закрепляли бы стремление Украины к членству в НАТО. Об этом он заявил на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины СБУ, передает УНН.

"Членство в Альянсе - это наша стратегическая цель. И в ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства - членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом Альянсе".

Как сообщал УНН, 16 марта Президент заявил, что дал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне основного закона закрепит украинское стремление в НАТО и ЕС.

Напомним, 10 марта Украина получила от НАТО статус страны-аспиранта.

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