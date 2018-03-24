Порошенко в ближайшее время инициирует изменения в Конституцию о стремлении в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Петр Порошенко в ближайшее время будет инициировать изменения в Конституцию, которые закрепляли бы стремление Украины к членству в НАТО. Об этом он заявил на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины СБУ, передает УНН.
"Членство в Альянсе - это наша стратегическая цель. И в ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства - членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом Альянсе".
Как сообщал УНН, 16 марта Президент заявил, что дал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне основного закона закрепит украинское стремление в НАТО и ЕС.
Напомним, 10 марта Украина получила от НАТО статус страны-аспиранта.