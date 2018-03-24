Порошенко найближчим часом ініціюватиме зміни в Конституцію щодо прагнення в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент Петро Порошенко найближчим часом ініціюватиме зміни в Конституціїю, які б закріплювали прагнення України до членства в НАТО. Про це він заявив на урочистостях у Київській області з нагоди 26-ї річниці СБУ, передає УНН.
“Членство в Альянсі — це наша стратегічна мета. І найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоб зробити цей процес незворотнім, вказавши у Конституції стратегічну мету розвитку держави — членство у Європейському Союзі і членство у Північноатлантичному Альянсі”.
Як повідомляв УНН, 16 березня Президент заявив, що дав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який на рівні основного закону закріпить українське прагнення до НАТО і ЄС.
Нагадаємо, 10 березня Україна отримала від НАТО статус країни-аспіранта.