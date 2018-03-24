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Порошенко найближчим часом ініціюватиме зміни в Конституцію щодо прагнення в НАТО

Київ • УНН

 • 13807 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент Петро Порошенко найближчим часом ініціюватиме зміни в Конституціїю, які б закріплювали прагнення України до членства в НАТО. Про це він заявив на урочистостях у Київській області з нагоди 26-ї річниці СБУ, передає УНН.

“Членство в Альянсі — це наша стратегічна мета. І найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоб зробити цей процес незворотнім, вказавши у Конституції стратегічну мету розвитку держави — членство у Європейському Союзі і членство у Північноатлантичному Альянсі”.

Як повідомляв УНН, 16 березня Президент заявив, що дав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який на рівні основного закону закріпить українське прагнення до НАТО і ЄС.

Нагадаємо, 10 березня Україна отримала від НАТО статус країни-аспіранта.

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