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Порошенко: мы проводим реформы не для МВФ

Порошенко: мы проводим реформы не для МВФ

Киев  •  УНН

 • 10977 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Реформы в Украине проводятся не для Международного валютного фонда, а для народа и будущего государства. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

“Мы делаем реформы не для МВФ, а для украинского народа и будущего моей страны. И я горжусь тем, что МВФ сказал, что в течение трех лет моего президентства мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 лет”, - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что с сентября 2017 года Украина провела образовательную реформу, и отметил реформу системы здравоохранения, которая не была простой, а “иногда очень болезненной, иногда непопулярной”. По его словам, значительная часть медицинской реформы касается реформы сельской медицины и внедрения телемедицины. Президент также привел в пример пенсионную реформу.

“Никто не верил, что будет достаточно политической воли для пенсионной реформы, отойти от пенсионной системы популистского стиля к системе, которая мотивировала бы людей платить официальные зарплаты, а не поддерживать серые”, — добавил он.

Порошенко уточнил, что Украина в течение 25 лет ждала новый Закон о приватизации, который устанавливал бы совершенно новые стандарты приватизации, прозрачные правила, возможность для инвестора использовать британскую правовую систему, если он чувствует себя комфортно с этой позицией. Он также отметил, что без западных советников невозможно продать любой объект большой приватизации.

Глава государства также сказал о конституционной реформе в части судебной реформы.

“У нас была абсолютно зависимая и коррумпированная судебная система. Мы полностью перезапустили всю судебную систему, и новый Верховный Суд уже начал свою работу”, - сказал президент.

Порошенко добавил, что, одновременно с масштабным реформированием украинской армии, которое требует значительных средств, Украина наращивает объемы ремонта и строительства новых дорог.

Напомним, по словам посла США в Киеве Мари Йованович, за прошедшие четыре года Украина показала значительный прогресс с реформами, впрочем этот процесс должен продолжаться, как и имплементация уже принятого законодательства, ведь его принятие еще не значит, что оно работает.

Украинские Национальные Новости

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