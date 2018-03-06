Порошенко: ми проводимо реформи не для МВФ

“Ми робимо реформи не для МВФ, а для українського народу та майбутнього моєї держави. І я пишаюсь тим, що МВФ сказав, що протягом трьох років мого президентства ми зробили більше реформ, ніж у попередні 25 років”, — підкреслив Порошенко.

Президент нагадав, що з вересня 2017 року Україна провела освітню реформу, та відзначив реформу системи охорони здоров’я, яка не була простою, а “іноді дуже болісною, іноді непопулярною”. За його словами, значна частина медичної реформи стосується реформи сільської медицини та запровадження телемедицини. Президент також навів за приклад пенсійну реформу.

“Ніхто не вірив, що буде достатньо політичної волі для пенсійної реформи, відійти від пенсійної системи популістського стилю до системи, яка б мотивувала людей платити офіційні зарплати, а не підтримувати сірі”, — додав він.

Порошенко уточнив, що Україна протягом 25 років чекала на новий Закон про приватизацію, який встановлював би абсолютно нові стандарти приватизації, прозорі правила, можливість для інвестора використовувати британську правову систему, якщо він відчуває себе комфортно з цією позицією. Він також зазначив, що без західних радників неможливо продати будь-який об’єкт великої приватизації.

Глава держави також сказав про конституційну реформу в частині судової реформи.

“У нас була абсолютно залежна та корумпована судова система. Ми повністю перезапустили всю судову систему, і новий Верховний Суд вже розпочав свою роботу”, — сказав президент.

Порошенко додав, що, одночасно з величезним реформуванням української армії, яке потребує значних коштів, Україна нарощує обсяги ремонту та будівництва нових доріг.

Нагадаємо, за словами посла США у Києві Марі Йованович, за минулі чотири роки Україна показала значний прогрес з реформами, утім цей процес має продовжуватися, як і імплементація уже ухваленого законодавства, адже його прийняття ще не означає, що воно працює.