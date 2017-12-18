Порошенко хочет, чтобы Киев и Лиссабон "соединил" лоукост
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Мы четко поставили вопрос, чтобы было прямое авиасообщение, желательно лоукост, между Лиссабоном и Киевом. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской общиной Португалии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В пресс-службе отметили, что Порошенко во время встречи с украинской общиной Португалии отметил, что на Саммите Украина-ЕС и Восточного партнерства украинская сторона поставила амбициозные задачи, в частности обеспечить таможенный и цифровой союз, единое авиационное пространство.
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"Сегодня мы четко поставили вопрос, чтобы было прямое авиасообщение, желательно лоукост, между Лиссабоном и Киевом. И чтобы мы повысили уровень социальной защиты украинцев, работающих в Португалии", - рассказал глава государства.
Он отметил, что украинцы, работающие в Португалии, должны иметь равные права с португальцами. Глава государства заверил, что украинская власть делает для этого все возможное.
Ранее Президент заявил, что сотрудничество с Португалией будет способствовать внедрению миротворцев ООН на Донбассе.