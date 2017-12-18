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Порошенко хоче, аби Київ та Лісабон "з'єднав" лоукост

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ми чітко поставили питання, щоб було пряме авіасполучення, бажано лоукост, між Лісабоном і Києвом. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з українською громадою Португалії, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

У прес-службі зазначили, що Порошенко під час зустрічі з українською громадою Португалії зазначив, що на Cамітах Україна-ЄС та Східного партнерства українська сторона поставила амбітні завдання, зокрема забезпечити митний та цифровий союз, єдиний авіаційний простір.

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“Сьогодні ми чітко поставили питання, щоб було пряме авіасполучення, бажано лоукост, між Лісабоном і Києвом. І щоб ми підвищили рівень соціального захисту українців, які працюють в Португалії”, — розповів Глава держави. Він наголосив, що українці, які працюють в Португалії, повинні мати рівні права з португальцями. Глава держави запевнив, що українська влада робить для цього все можливе.

Раніше Президент заявив, що співпраця з Португалією сприятиме запровадженню миротворців ООН на Донбасі.

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