Порошенко ожидают на Украинском завтраке в Давосе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, как ожидается, станет почетным гостем Украинского завтрака, который пройдет 25 января 2018 года в швейцарском Давосе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда Виктора Пинчука.
"25 января 2018 года в Давосе ... проведут Украинский завтрак - традиционное частное мероприятие, организованное по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума. Ожидается, что почетным гостем Украинского завтрака в Давосе станет Президент Украины Петр Порошенко, а также другие участники панельной дискуссии. Модерировать дискуссию будет Фарид Закария, ведущий телеканала CNN, журналист и писатель", - говорится в сообщении.
В фонде отметили, что около 300 человек, среди которых представители деловых кругов, политики, общественные деятели и журналисты примут участие в работе Украинского завтрака в Давосе.
Напомним, в этом году Президент Украины Петр Порошенко поехал в Давос на Всемирный экономический форум, но не участвовал в украинском завтраке, организованном Фондом Виктора Пинчука.