Порошенка очікують на Українському сніданку у Давосі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко, як очікується, стане почесним гостем Українського сніданку, який пройде 25 січня 2018 року у швейцарському Давосі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Фонду Віктор Пінчука.
"25 січня 2018 року у Давосі ... проведуть Український сніданок – традиційний приватний захід, організований з нагоди щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму. Очікується, що почесним гостем Українського сніданку в Давосі стане Президент України Петро Порошенко, а також інші учасники панельної дискусії. Модеруватиме дискусію Фарід Закарія, ведучий телеканалу CNN, журналіст і письменник", - йдеться у повідомленні.
У фонді вказали, що близько 300 осіб, серед яких представники ділових кіл, політики, громадські діячі та журналісти, візьмуть участь в роботі Українського сніданку у Давосі.
Нагадаємо, цього року Президент України Петро Порошенко поїхав у Давос на Всесвітній економічний форум, але не брав участі в Українському сніданку, організованому Фондом Віктора Пінчука.