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Порошенка очікують на Українському сніданку у Давосі

Порошенка очікують на Українському сніданку у Давосі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко, як очікується, стане почесним гостем Українського сніданку, який пройде 25 січня 2018 року у швейцарському Давосі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Фонду Віктор Пінчука.

"25 січня 2018 року у Давосі ... проведуть Український сніданок – традиційний приватний захід, організований з нагоди щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму. Очікується, що почесним гостем Українського сніданку в Давосі стане Президент України Петро Порошенко, а також інші учасники панельної дискусії. Модеруватиме дискусію Фарід Закарія, ведучий телеканалу CNN, журналіст і письменник", - йдеться у повідомленні.

У фонді вказали, що близько 300 осіб, серед яких представники ділових кіл, політики, громадські діячі та журналісти, візьмуть участь в роботі Українського сніданку у Давосі.

Нагадаємо, цього року Президент України Петро Порошенко поїхав у Давос на Всесвітній економічний форум, але не брав участі в Українському сніданку, організованому Фондом Віктора Пінчука

 

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