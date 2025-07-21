Поразили зенитный ракетный комплекс С-300П и другие цели: Генштаб о ряде успешных ударов по Белгородской области

В Генеральном штабе подтвердили, что средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области (РФ), а также в этой же области украинские защитники нанесли удар по радиолокационному комплексу "Небо-М", передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, Силы обороны Украины 20 июля нанесли ряд успешных ударов по противнику в разных локациях, продолжая сосредоточивать усилия на ослаблении военного потенциала РФ.

Средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области (РФ), что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе. В этой же области наши войска также нанесли удар по радиолокационному комплексу "Небо-М", что критически повлияло на его функциональность, и одновременно снизило эксплуатационные возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М "Big Bird" - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями.

Ослабление этих систем непосредственно поддерживает наши усилия, направленные на уменьшение способности РФ вести агрессивную войну и атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру нашего государства. Такие удары непосредственно подрывают способность РФ демонстрировать силу, прикрывать свои войска и поддерживать незаконную оккупацию украинской территории. Силы Обороны будут продолжать проводить операции по подрыву критически важных систем врага, которые поддерживают функционирование российской военной машины - резюмировали в Генштабе.

Удары по Крыму: вероятно, поражены российские ЗРК С-300/С-400 и РЛС