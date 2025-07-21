Уразили зенітний ракетний комплекс С-300П та інші цілі: Генштаб про низку успішних ударів по Білгородській області

У Генеральному штабі підтвердили, що засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області (рф), а також у цій самій області українські захисники завдали удару по радіолокаційному комплексу "Небо-М", передає УНН.

За даними Генштабу, Сили оборони України 20 липня завдали низку успішних ударів по противнику в різних локаціях, продовжуючи зосереджувати зусилля на послабленні військового потенціалу рф.

Засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області (рф), що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні. У цій самій області наші війська також завдали удару по радіолокаційному комплексу "Небо-М", що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М "Big Bird"