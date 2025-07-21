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Уразили зенітний ракетний комплекс С-300П та інші цілі: Генштаб про низку успішних ударів по Білгородській області

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Генштаб підтвердив успішне ураження російського ЗРК С-300П та РЛК "Небо-М" у Бєлгородській області 20 липня. Це значно послабило російську ППО та її здатність прикривати війська.

Уразили зенітний ракетний комплекс С-300П та інші цілі: Генштаб про низку успішних ударів по Білгородській області

У Генеральному штабі підтвердили, що засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області (рф), а також у цій самій області українські захисники завдали удару по радіолокаційному комплексу "Небо-М", передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, Сили оборони України 20 липня завдали низку успішних ударів по противнику в різних локаціях, продовжуючи зосереджувати зусилля на послабленні військового потенціалу рф.

Засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області (рф), що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні. У цій самій області наші війська також завдали удару по радіолокаційному комплексу "Небо-М", що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М "Big Bird" 

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони рф, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами.

Послаблення цих систем безпосередньо підтримує наші зусилля, спрямовані на зменшення спроможності рф вести агресивну війну і атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру нашої держави. Такі удари безпосередньо підривають здатність рф демонструвати силу, прикривати свої війська та підтримувати незаконну окупацію української території. Сили Оборони продовжуватимуть проводити операції з підриву критично важливих систем ворога, які підтримують функціонування російської воєнної машини

 - резюмували у Генштабі.

Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС01.07.25, 08:50 • 78552 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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