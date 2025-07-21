Уразили зенітний ракетний комплекс С-300П та інші цілі: Генштаб про низку успішних ударів по Білгородській області
Київ • УНН
Генштаб підтвердив успішне ураження російського ЗРК С-300П та РЛК "Небо-М" у Бєлгородській області 20 липня. Це значно послабило російську ППО та її здатність прикривати війська.
У Генеральному штабі підтвердили, що засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області (рф), а також у цій самій області українські захисники завдали удару по радіолокаційному комплексу "Небо-М", передає УНН.
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За даними Генштабу, Сили оборони України 20 липня завдали низку успішних ударів по противнику в різних локаціях, продовжуючи зосереджувати зусилля на послабленні військового потенціалу рф.
Засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області (рф), що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні. У цій самій області наші війська також завдали удару по радіолокаційному комплексу "Небо-М", що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М "Big Bird"
У Генштабі наголосили, що скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони рф, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами.
Послаблення цих систем безпосередньо підтримує наші зусилля, спрямовані на зменшення спроможності рф вести агресивну війну і атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру нашої держави. Такі удари безпосередньо підривають здатність рф демонструвати силу, прикривати свої війська та підтримувати незаконну окупацію української території. Сили Оборони продовжуватимуть проводити операції з підриву критично важливих систем ворога, які підтримують функціонування російської воєнної машини
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