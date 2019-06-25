Ранениt подростка в Днепропетровской области: расследуют служебную халатность

"Досудебное расследование начато по факту халатности должностных лиц Днепропетровского государственного университета внутренних дел при организации проведения учебно-тренировочных стрельб (ч. 1 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины). Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет ", - сообщили в ГБР.



Как сообщал УНН, в Днепропетровской области у тренировочного полигона из автомата ранили 15-летнего подростка.