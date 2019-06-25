Поранення підлітка на Дніпропетровщині: розслідують службову недбалість
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. За фактом поранення 15-річного хлопця неподалік навчально-тренувального полігону у с. Партизанське Дніпропетровської області відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР.
"Досудове розслідування розпочато по факту недбалості службових осіб Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ під час організації проведення навчально-тренувальних стрільб (ч. 1 ст. 367 Кримінального Кодексу України). Винним загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - повідомили у ДБР.
Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині біля тренувального полігону з автомата поранили 15-річного підлітка.