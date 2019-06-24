На Дніпропетровщині біля тренувального полігону з автомата поранили 15-річного підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини поранення 15-річного хлопця неподалік навчально-тренувального полігону у с. Партизанське Дніпропетровської області. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ДБР.
"Слідчі теруправління ДБР у місті Полтаві розслідують обставини поранення 15-річного хлопця, що сталося неподалік тренувального полігону у с. Партизанське Дніпропетровської області", - зазначили у прес-службі.
За попередньою інформацією, сьогодні, 24 червня, близько 11:00 під час навчально-тренувальних стрільб з автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ вогнепальне поранення в область правого стегна отримав хлопець 2004 року народження.
Слідчі ДБР оперативно виїхали на місце пригоди, тривають невідкладні слідчі дії. З’ясовується, за яких обставин потерпілий опинився на лінії вогню.
У прес-службі додали, що хлопець був прооперований у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні, йому видалили кулю з правого стегна – кістки не пошкоджені, життю хлопця нічого не загрожує.
Нагадаємо, на Житомирщині повідомили про підозру ліснику, який поранив з вогнепальної зброї 12-річного підлітка.