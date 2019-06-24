В Днепропетровской области у тренировочного полигона из автомата ранили 15-летнего подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в с. Партизанское Днепропетровской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.
"Следователи теруправления ГБР в Полтаве расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня, что произошло неподалеку тренировочного полигона в с. Партизанское Днепропетровской области", - отметили в пресс-службе.
По предварительной информации, сегодня, 24 июня, около 11:00 во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел огнестрельное ранение в область правого бедра получил парень 2004 года рождения.
Следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия, продолжаются неотложные следственные действия. Выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.
В пресс-службе добавили, что парень был прооперирован в Днепропетровской областной детской больнице, ему удалили пулю из правого бедра - кости не повреждены, жизни парня ничего не угрожает.
Напомним, в Житомирской области сообщили о подозрении леснику, который ранил из огнестрельного оружия 12-летнего подростка.