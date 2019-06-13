Ліснику, який підстрелив 12-річного підлітка, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На Житомирщині повідомили про підозру ліснику, який поранив з вогнепальної зброї 12-річного підлітка, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
"...за погодженням із процесуальним прокурором прокуратури Житомирської області, майстру лісу, жителю Чуднівського району, повідомлено про підозру у скоєнні вогнепального поранення малолітньої дитини, за ч. 2 ст.15, п.2 ч.2 ст. 115 КК України", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, в одному із сіл Чуднівського району, 12 червня, місцевий житель, майстер лісу державного лісового господарства, перебуваючи на подвір’ї біля власного будинку, здійснив постріл із незареєстрованої мисливської рушниці у шуліку.
Однак куля влучила у сусідського 12-річного хлопчика, який знаходився на своєму подвір’ї, та спричинила вогнепальне непроникаюче поранення спини. Потерпілого відразу доставили до районної лікарні, де була надана необхідна медична допомога.
Наразі готується до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Хмельницький.