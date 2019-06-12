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Поранення підлітка на Житомирщині: ДБР розслідує замах на умисне вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Державне бюро розслідувань розслідує факт вогнепального поранення 12-річного хлопчика в Житомирській області. Відкрито кримінальне провадження щодо замаху лісника на умисне вбивство неповнолітньої дитини, передає УНН із посиланням на прес-службу ДБР.

Поранення підлітка на Житомирщині: ДБР розслідує замах на умисне вбивство

За попередньою інформацією, 12 червня 2019 року в чергову частину Чуднівського відділу поліції надійшло повідомлення від центральної районної лікарні про те, що до них за медичною допомогою доставлено неповнолітнього із вогнепальним пораненням ділянки спини.

За результатами оперативно-розшукових заходів працівниками поліції встановлено, що працівник державного підприємства “Житомирське лісове господарство” з незареєстрованої нарізної зброї ТОЗ калібру 5.6 мм. здійснив постріл у пташку. Як наслідок, куля влучила в неповнолітнього хлопчика, який в той час знаходився на даху будинку. Таким чином неповнолітний отримав не проникаюче вогнепальне поранення в області спини.

Лісник у скоєному зізнався. У його діях вбачаються ознаки замаху на умисне вбивство малолітньої дитини (ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). На місці події працює слідча група теруправління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому та працівники Національної поліції України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомили у ДБР, у разі доведення вини, ліснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з рушниці.

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