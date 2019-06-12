Ранение подростка в Житомирской области: ГБР расследует покушение на умышленное убийство

По предварительной информации, 12 июня 2019 года в дежурную часть Чудновского отдела полиции поступило сообщение от центральной районной больницы о том, что к ним за медицинской помощью доставлен несовершеннолетнего с огнестрельным ранением области спины.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что работник государственного предприятия "Житомирское лесное хозяйство" из незарегистрированного нарезного оружия ТОЗ калибра 5.6 мм. выстрелил в птицу. Как следствие, пуля попала в несовершеннолетнего мальчика, который в то время находился на крыше дома. Таким образом несовершеннолетниий получил не проникающее огнестрельное ранение в области спины.

Лесник в содеянном сознался. В его действиях усматриваются признаки покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка (ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). На месте происшествия работает следственная группа теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком и работники Национальной полиции Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщили в ГБР, в случае доказательства вины, леснику грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

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